У США, Іспанії, Греції та Великій Британії пройшли акції "Захопи Уолл-стріт"

У США, Іспанії, Греції та Великій Британії пройшли акції активістів руху "Захопи Уолл-стріт".

У Нью-Йорку в четвер активісти руху "Захопи Уолл-стріт" відзначили два місяці з дня початку протестів маршем по Бруклінському мосту, в якому взяли участь близько 20 тисяч осіб. Акція пройшла мирно, передає Бі-Бі-Сі.

Раніше вдень близько тисячі членів протестного руху спробували блокувати будівлю Нью-Йоркської фондової біржі, скандуючи "Біржа закрита", "Чия ця вулиця? Наша вулиця!", "Нас 99 відсотків". Відбулися зіткнення маніфестантів із поліцією та співробітниками фінансової установи. Було заарештовано близько 200 осіб.

Акції протесту пройшли також в Іспанії та Греції. В Лондоні учасники наметового містечка біля собору Святого Павла відмовилися залишити площу. Очікується, що міська влада діятиме тепер через суди.

У США крім Нью-Йорка акції пройшли у Вашингтоні, Чикаго, Лос-Анджелесі. Затримано десятки людей.

За даними Бі-Бі-Сі, в Нью-Йорку в результаті зіткнень із поліцією були заарештовані, щонайменше, 300 осіб.

Учасники демонстрацій вважають банки та уряди західних країн винуватцями глобальної фінансової кризи, звинувачують їх у жадності та соціальній безвідповідальності.