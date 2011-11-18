Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0170-8,0210 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися пониженням котирувань - 8,0170/8,0210 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2591/0,2595, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,8150/10,822. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3488/1,3490 (четвер - 1,3462/1,3464).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.