Долар на міжбанку дешевшає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0170/8,0210, до 12:00 ціни впали 8,0080/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/95, до 12:00 ціни підвищилися 0,2593/97. У Росії курс долар-рубль піднявся, і до 12:00 встановився на рівні 30,8506 (+0,0631).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3488/90, а до 12:00 виросли 1,3533/35. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,8150/10,8220, до 12:00 ціни пішли вгору 10,8345/10,8440.