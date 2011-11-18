НБУ підвищив норми резервування для банків за короткостроковими депозитами в інвалюті

Національний банк України підвищив норми обов`язкових резервів за короткостроковими коштами і депозитами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті з 6% до 7,5%.

Це передбачено постановою регулятора від №407, яке набуде чинності 30 листопада 2011 року.

При цьому норма резервування за депозитами до запитання і коштами на поточних рахунках юридичних і фізичних осіб в інвалюті залишилася на рівні 8%.

Норматив резервування за довгостроковими коштами і вкладами юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті, а також за коштами, залученими від нерезидентів в інвалюті, встановлено на рівні 2%.

Норматив резервування за всіма залученими коштами у гривні становить 0%.

На сьогодні діє норма, згідно з якою банки повинні перераховувати щодня на окремий рахунок в НБУ 100% суми сформованих обов`язкових резервів. З 30 листопада регулятор пом`якшує цю норму і дозволяє перераховувати на окремий рахунок в НБУ 70% суми резервів, а залишок – на кореспондентський рахунок комбанку в НБУ. При цьому на початок кожного дня на коррахунку повинна бути сума не менш як 25% суми резерву.

Згідно з циркулярами НБУ, суми обов`язкових резервів, які розміщуються на окремому рахунку в Нацбанку, використовувати упродовж дня заборонено, тоді як суми резервів на коррахунках можуть використовуватися упродовж дня для проведення операцій.

Свої дії регулятор мотивує тим, що «нестабільність міжнародних фінансових ринків зумовлює необхідність завчасної мінімізації пов`язаних з нею ризиків». В НБУ стверджують, що ці ризики почали проявлятися з третього кварталу ц.р. в економіці країни. Зокрема, це проявлялося у збільшенні попиту на іноземну валюту, а також у збільшенні частки вкладів в іноземній валюті у структурі банківських депозитів.

У Нацбанку підкреслюють, що зусилля регулятора направлені на дедоларизацію економіки і створення преференційних умов резервування під кошти, залучені в національній валюті.