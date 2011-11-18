РФ, Білорусь і Казахстан підписали договір про створення Євразійської економічної комісії

Москва. У Москві президенти РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ, Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підписали договір про створення Євразійської економічної комісії (ЄЕК) - наднаціонального органу, якому поступово передаватимуться національні повноваження.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, церемонія підписання договору відбулася сьогодні у Кремлі.

На прес-конференції після зустрічі глав держав Д.МЕДВЕДЄВ повідомив, що, окрім договору про Євразійську економічну комісію, президенти трьох країн підписали декларацію про євразійську економічну інтеграцію і регламент Євразійської економічної комісії.

«Тим самим зроблено черговий і потужний крок на шляху створення Євразійського економічного союзу, який визначатиме майбутнє трьох країн», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він повідомив, що підписання документів було заплановане на грудень, але це відбулося раніше за ініціативи Президента Білорусі О.ЛУКАШЕНКА.

Також на прес-конференції Д.МЕДВЕДЄВ підписав лист і вніс до Державної думу РФ на ратифікацію договір про ЄЕК.

Він висловив сподівання, що до кінця року парламенти усіх трьох країн ратифікують підписані сьогодні документи.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ заявив, що Євразійський економічний союз може бути створений раніше 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Євразійська економічна комісія повинна приступити до роботи з 1 січня 2012 р.

Планується наділити ЄЕК функціями зі здійснення керівництва інтеграційними процесами у форматі Митного союзу (МС) і ЄЕП. Таким чином, ця Комісія – вперше у «пострадянській історії» – покликана стати наднаціональним, нейтральним стосовно держав-учасниць органом, якому поступово передаватимуться національні повноваження. Принципово важливо, що механізм ухвалення рішень в рамках ЄЕК виключає домінування якоїсь держави і передбачає два рівні – Раду Комісії і Колегію Комісії.

Рада у складі віце-прем`єрів здійснюватиме загальне регулювання інтеграційними процесами у МС і ЄЕП. Вищим органом для ЄЕК є вища Євразійська економічна рада, яка збиратиметься на рівні глав урядів і глав держав. ЄЕК керується її рішеннями і може бути наділена нею правом підписувати міжнародні договори і утворювати свої представництва в третіх країнах, а також при міжнародних організаціях.