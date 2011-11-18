На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0105/8,0160 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0170/8,0210, на 12:00 ціни впали до 8,0080/8,0120. До закриття торгів цінові рівні відкотилися до таких значень - 8,0105/8,0160 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2591/0,2595, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2593/0,2597. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2594/0,2598. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8405 (+0,0530).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3488/1,3490, а на 15:00 зросли до 1,3591/1,3593.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,8150/10,8220, на 12:00 ціни пішли вгору 10,8345/10,8440. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли денного максимуму 10,8845/10,8955.