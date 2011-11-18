Попит на валюту на міжбанку знизився на 34,6%, у готівковому сегменті - на 29,5% - НБУ

У жовтні на міжбанківському валютному ринку України середньоденний чистий попит на іноземну валюту зменшився порівняно з вереснем на 34,6%, а на готівковому його сегменті – на 29,5%.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

При цьому зазначається, що в жовтні надходження іноземної валюти від нерезидентів перевищили перекази на їх користь на 0,8 млрд. дол. США (у еквіваленті).

Упродовж місяця Нацбанк України здійснював операції як з продажу, так і з купівлі іноземної валюти. Зокрема, ним було продано іноземну валюту для підтримки платежів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" за її зовнішніми контрактами, що сприяло своєчасному розрахунку компанії за імпортований природний газ із одночасним збереженням прогнозованої курсової динаміки гривні.

Від’ємне сальдо інтервенцій НБУ в жовтні становило майже 1,5 млрд. дол. США, що на 24,9 % менше, ніж у вересні.

Обсяг міжнародних резервів зменшився на 788,2 млн. дол. США – до 34 162,3 млн. дол. США (в еквіваленті).

Упродовж місяця ринковий курс гривні відносно долара США за безготівковими операціями знизився на 0,14 % – до 8,0094 грн./дол. США, а за операціями з продажу готівкових доларів США – на 0,13 % – до 8,0515 грн./дол. США.

Офіційний курс гривні в жовтні знизився щодо долара США на 0,05% - до 7,9770 грн./дол. США, євро - на 4,06% - до 11,2954 грн./євро, російського рубля - на 6,67% - до 2,6681 грн./10 рублів.