Янукович схвалив зміни до Податкового кодексу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 20 жовтня ухвалила Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» (№8521).

Законом визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати на спрощеній системі. До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих осіб та сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках і наданням побутових послуг.

До другої групи підприємців, до яких застосовується спрощена система, належать фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн. грн. і мають право наймати 10 осіб. Для таких підприємців сплата податку визначена на рівні від 20 до 200 грн.

До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу, який не перевищує 3 млн. грн., та кількістю найманих осіб до 20 чоловік. Ці підприємці мають сплачувати податок на рівні 3% чи 5% в залежності від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність.

До четвертої групи належать підприємці чи юридичні особи, обсяг доходу яких не перевищує 5 млн. грн., і вони можуть наймати 50 осіб. Вони сплачуватимуть податок на рівні 3% чи 5%.

Законом передбачено, що під побутовими послугами населенню, які надаються першою і другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг: виготовлення взуття за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту взуття; виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням; виготовлення виробів із шкіри, хутра, виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням; виготовлення текстильних виробів і текстильної галантереї за індивідуальним замовленням; виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням; додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту одягу і побутових текстильних виробів; виготовлення та в’язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту трикотажних виробів; виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту і реставрації килимів та килимових виробів; виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів.

Крім того, у цьому переліку: виготовлення меблів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів; виготовлення теслярських і столярних виробів за індивідуальним замовленням; технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- та відеоапаратури; послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів; послуги з ремонту годинників; послуги з ремонту велосипедів; послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів; виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку і металовиробів; виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням; послуги з ремонту ювелірних виробів; прокат речей особистого користування та побутових товарів; послуги з виконання фоторобіт; послуги з оброблення плівок; послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів; послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів; вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням; послуги перукарень; ритуальні послуги; послуги, пов’язані з сільським та лісовим господарством; послуги домашньої прислуги; послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

Не можуть бути платниками єдиного податку, зокрема, суб’єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють: діяльність з організації і проведення азартних ігор; обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів у ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення; видобуток, реалізацію корисних копалин; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом “Про страхування”, сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти та зв’язку; діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації та проведення гастрольних заходів.

Відповідно до закону, платники єдиного податку звільняються, зокрема, від обов’язку нарахування, сплати і подання податкової звітності з таких податків і зборів: податку на прибуток підприємств; податку на доходи фізичних осіб у частині доходів (об’єкта оподаткування), що отримані в результаті господарської діяльності фізичної особи та вже оподатковані; податку на додану вартість з операцій з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, крім податку на додану вартість, що сплачується фізичними особами та юридичними особами, які обрали ставку єдиного податку; земельного податку, крім земельного податку за земельні ділянки, що не використовуються ними для провадження господарської діяльності; збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності; збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

У законі визначено порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування.

Довідка УНІАН. Підприємці вимагали, щоб Президент України ветував цей закон. На думку експертів, закон спрощує процедуру репресій контролюючих і силових органів щодо бізнесу.