Україна і Чорногорія підписали угоду про вільну торгівлю й двосторонній протокол про доступ до ринків товарів і послуг у рамках вступу Чорногорії до Світової організації торгівлі (СОТ).

Як повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єр-міністра України Андрія КЛЮЄВА, угоду підписали перший віце-прем`єр-міністр, міністр економічного розвитку України Андрій КЛЮЄВ і міністр економіки Чорногорії Володимир КАВАРІЧ.

Протокол про доступ до ринків товарів і послуг підписали Уповноважений із питань європейської інтеграції України, голова делегації України для участі в переговорах у рамках Світової організації торгівлі Валерій П’ЯТНИЦЬКИЙ і міністр економіки Чорногорії В.КАВАРІЧ.

А.КЛЮЄВ висловив переконання, що укладення угоди про вільну торгівлю активізує двосторонню торгівлю й позитивно вплине на розвиток економік обох країн.

«Дія угоди про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією має серйозно активізувати наше торгово-економічне співробітництво», - заявив А.КЛЮЄВ.

За його словами, серед перспективних напрямків двостороннього торгово-економічного співробітництва, які цікавлять Україну, - житлове й промислове будівництво, участь у модернізації залізниці та суднобудівної галузі Чорногорії, постачання міських і міжміських автобусів, продуктів харчування та організація їх виробництва в Чорногорії. Також українська сторона зацікавлена в розширенні військово-технічного співробітництва.

За прогнозами Мінекономрозвитку, очікується, що в результаті укладення угоди про вільну торгівлю між Україною та Чорногорією збільшення імпорту в Україну не буде випереджувальним, оскільки в двосторонній торгівлі відсутня конкуренція між українськими і чорногорськими виробниками "чутливої" для України продукції.

Серед головних результатів укладення угоди українські експерти відзначають не лише збільшення експорту українських товарів і послуг на ринок Чорногорії, але й розширення ринків збуту продукції українських виробників у регіоні. Прогнозується як закріплення вже традиційних експортних позицій українських компаній на ринку Чорногорії, що є важливим в умовах світової фінансової кризи, так і розширення структури українського експорту за рахунок нових позицій. Крім того, українська сторона очікує збільшити використання власних транзитних переваг у результаті відчутного збільшення проходження товаропотоків і послуг із території держави в контексті інтеграції української економіки в ЄС.

Також А.КЛЮЄВ нагадав, що Україна веде активну зовнішньоекономічну політику - рухається до створення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом, веде переговори про вільну торгівлю з Туреччиною, підписано угоду про ЗВТ країн СНД, на різних стадіях подібні переговори ведуться з іншими країнами.