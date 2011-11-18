ВР планує переглянути ставки деяких податків та зборів

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 243 народних депутатів з 312, зареєстрованих в сесійній залі.

Зокрема, у проекті пропонується збільшити ставки з таких податків і зборів: акцизний податок; збір за першу реєстрацію транспортного засобу; екологічний податок; плата за користування надрами для видобування корисних копалин; плата за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин; податок за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Розрахунки щодо пропонованого перегляду ставок податків і зборів виконані з урахуванням індексу споживчих цін та індексу цін виробників промислової продукції, які відповідно до постанови Кабінету міністрів «Про схвалення основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2011 рік».

Так, враховуючи сфери застосування податків і зборів, ставки акцизного податку, збору за першу реєстрацію транспортного засобу, екологічного податку, податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких не проведено, та збору за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням прогнозного індексу споживчих цін у 2011 році збільшені на 8,9 відсотка.

Ставки плати за користування надрами для видобування корисних копалин, плати за користування надрами в цілях, не пов`язаних з видобуванням корисних копалин, збору за спеціальне використання води та збору за спеціальне використання лісових ресурсів з урахуванням індексу цін виробників промислової продукції у 2011 році збільшені на 11,3 відсотка.