Платники податків із початку року сплатили до бюджету 213,5 млрд. грн.

З початку року платники податків сплатили до Зведеного бюджету 213,5 млрд. грн., 96% цієї суми сплачено ними добровільно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України, про це голова ДПСУ Олександр КЛИМЕНКО повідомив на апаратній нараді.

«Загалом сума добровільної сплати становила 204,2 млрд. грн. Лише 5,5 млрд. грн. стягнуто примусово, й лише 3,8 млрд. надійшло за результатами контрольно-перевірочних заходів», – підкреслив О.КЛИМЕНКО.

На його думку, це свідчить про те, що акцент податкової політики держави перенесено на добровільну сплату податків. І це дало позитивні результати.

«Коли вперше було задекларовано ідею ослаблення фіскального тиску й переходу до партнерського формату роботи з платниками, достатньо багато людей поставилися до цього досить скептично. Багато хто не вірив, що українські бізнесмени, яких позбавили жорсткого контролю, будуть платити податки. Практика довела, що скептики помилялися. Лояльне ставлення й рівні для всіх правила вітчизняного бізнесу дозволили продемонструвати високий рівень сумлінності й соціальної відповідальності», - зазначив О.КЛИМЕНКО.