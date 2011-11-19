В Італії більшість парламентаріїв підтримала новий уряд Маріо Монті

12:24, 19 листопада 2011
Фінанси
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Палата депутатів національного парламенту Італії висловила довіру новому уряду Маріо МОНТІ.

Як передає РІА «Новости», за довіру проголосували 556 депутатів, проти - 61.

Напередодні верхня палата парламенту (сенат) також підтримала новий уряд Італії, де кабінет М.МОНТІ отримав підтримку 281 сенатора. Проти висловилися 25 парламентаріїв.

Голосування про довіру в обох палатах національного парламенту є обов`язковим етапом після принесення присяги новим урядом.

Новий уряд прийшов до влади в результаті політичної кризи, що виникла на тлі серйозних фінансово-економічних труднощів, які спіткають останнім часом Італію.

Лідер партії "Народ свободи" Сільвіо БЕРЛУСКОНІ, який займав прем`єрське крісло останні 3,5 роки, 12 листопада пішов у відставку після того, як втратив більшість голосів у парламенті на свою підтримку.

Уряд С.БЕРЛУСКОНІ за час перебування при владі пережив більше 50 голосувань про довіру, однак він жодного разу не отримував таку підтримку парламенту, як вдалося М.МОНТІ.

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