Професійному військовому на придбання житла треба виділяти гроші - Яцуба

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Володимир ЯЦУБА вважає виділення військовослужбовцям відповідних сум грошей на придбання житла найбільш оптимальним шляхом вирішення «квартирного питання» у Збройних Силах України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯЦУБА сказав на розширеному засіданні військової ради Військово-морських Сил України у п`ятницю. «Я обговорював це питання з керівником Міністерства регіонального розвитку і будівництва, яке безпосередньо працює з Міністерством оборони України щодо будівництва житла, і тут є три напрями. Перший – це будівництво житла безпосередньо Міністерством оборони за цінами, які затвердить Мінрегіонбуд, це близько 400 дол. за квадратний метр, залежно від географії розміщення будівництва житлового будинку. Другий – я вважав і вважаю як колишній міністр регіонального розвитку, що Міноборони повинно брати участь у реалізації програми будівництва доступного житла, згідно з якою дається 30-процентний дисконт. А за участі муніципальних організацій, того ж Севастополя – якщо дозволяє бюджет – можна цей дисконт збільшувати. І цим шляхом йде Міністерство внутрішніх справ, інші державні структури».

Третій напрямок, як підкреслив керівник міста, це «найважливіше і найголовніше питання, яким я займався не з одним міністром оборони, це питання виділення грошей безпосередньо офіцерам і тим, хто має право на житло, для придбання житла за місцем своєї служби. Так, як це існує в інших країнах. Тобто, офіцеру видається сума грошей – у залежності від затвердженої вартості квадратного метра, з розрахунку 22 кв. м. на людину, за нормативами нашої держави. Таким чином, один раз у житті людина сама визначається, купує житло, яке обирає сама». І тут, як вважає керівник МДА, «виключені різні інсинуації у питаннях використання бюджетних грошей».

Як підкреслив В.ЯЦУБА, він «за усіма цими програмами готовий працювати з Міністерством оборони України».