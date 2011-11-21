Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0095/8,0135 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань - 8,0095/8,0135 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися - 0,2579/0,2583, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7870/10,7940.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову знизилися - 1,3464/1,3466 (п`ятниця, 18 листопада, - 1,3488/1,3490).

У п`ятницю, 18 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.