ОГЛЯД: тарифи на обслуговування клієнтів МСБ в найбільших банках України

Огляд тарифів на обслуговування клієнтів малого та середнього бізнесу (МСБ) в найбільших банках України агентству УНІАН надав директор Департаменту малого та середнього бізнесу Надра Банку Олександр Чумак:

Клієнт - банк: Здебільшого найбільші банки пропонують підключення і обслуговування послуги «Клієнт - банк» безкоштовно. Деякі банки стягують плату лише за підключення до послуги, а обслуговування здійснюється на безкоштовній основі. Плата за підключення варіюється від 15 грн. до 100 грн., залежно від рівня тарифного пакета, чим вище пакет, тим відповідно нижче оплата (включено у вартість пакета).

Оформлення чекової книжки: Переважно банки стягують плату за оформлення чекової книжки, причому розкид цін дуже великий: від 20 грн. до 300 грн. Сума оплати в основному в кожній фінансовій установі фіксована і не прив`язана до рівня пакета послуг. На сьогодні клієнти віддають перевагу більше корпоративній карті як альтернативі чекової книжки.

Випуск/перевипуск корпоративної картки: Лише деякі банки за випуск або перевипуск карти беруть від 20 грн. до 150 грн. залежно від класу карти. Деякі банки як додаткову опцію пропонують оформити клієнтам платіжну карту не тільки безпосередньо собі, а й дають можливість клієнту оформити кілька карт або співробітникам, або родичам. У деяких банках оплату за випуск картки беруть тільки з клієнтів, які не обслуговуються в банку в рамках зарплатних проектів.

Відкриття тарифних пакетів і абонплата: Серед провідних банків не спостерігається якоїсь певної тенденції щодо формування суми оплати за відкриття тарифних пакетів і подальше їх обслуговування. Деякі банки, але їх меншість, взагалі безкоштовно відкривають пакети і навіть абонплату не беруть. Загалом діапазон цін дуже коливається, нижній поріг за відкриття в межах - 40 грн., верхній - близько 250 грн. Абонплата - від 1 грн. до 300 грн. на місяць, але є й тарифний пакет із сумою абонплати близько 900 грн. в місяць.

Комісія за зняття готівки: Один із небагатьох показників, де банки йдуть крок у крок. Комісія коливається в рамках одного відсотка 0,3% - 1% від суми. Але при цьому, навіть встановивши розмір комісії в процентному співвідношенні, ряд банків додає, що сума мінімальної комісії не повинна бути менше 10-15 грн.

Комісія за безготівковий переказ: Операції в національній валюті. Під час здійснення внутрішньобанківського переказу в більшості фінустанов комісія не стягується взагалі або становить мінімальний розмір 1-5 грн. за трансакцію. Менш лояльні банки до здійснення переказів в інші банки і це чітко видно з наявності та розміру комісії, яка складає від 1 до 10 грн. Але її можна уникнути, скориставшись інтернет-банкінгом, банківська комісія в такому випадку для клієнта становитиме 1-2 грн. за операцію.

Операції в іноземній валюті. Підхід до ціноутворення за валютні перекази банки використовують такий ж, що і за операції в гривні. Деякі встановлюють фіксовану щомісячну комісію 150 грн. (в еквіваленті), деякі беруть відсоток від переведення 0,15 - 0,25% USD/EUR, більшість банків знімають комісію від 2 до 5 грн. за трансакцію. Якщо компанія здійснює досить регулярні валютні платежі то більш вигідною для неї є послуга інтернет-банкінг, в рамках якої для своїх клієнтів банки здійснюють безкоштовно валютні перекази, частина банків беруть символічні 1-2 грн. за платіж, або 0,1-0,29% USD/EUR за операцію, причому з застереженням, що мінімальна сума не повинна бути нижче 100 - 250 грн. (в еквіваленті).

Комісія за поповнення готівкою: Банкіри переважно не стягують комісію за поповнення поточного рахунку готівкою. 0,1-0,2% грн. і близько 1% USD/EUR для валютних операцій - такий діапазон комісій в найбільших українських банках, якщо клієнт самостійно поповнює свій поточний рахунок через каси банків. Також банки дозволяють поповнити рахунок клієнта третім особам, але в такому випадку умови поповнення дещо відрізняються один від одного: перше, деякі банки стягують фіксовану комісію - 1% + 2-5 грн. за операцію, друге, 0,02 - 1%, із застереженням, що сума комісії буде не менше 10 грн., третє, 0,15%, із застереженням, що мінімальна сума комісії не менше 30 USD/40 EUR; четверте, безкоштовно.

Комісія за безготівкове поповнення: Банки не беруть комісію за безготівкове поповнення рахунків клієнта банку ні в банку, в якому він обслуговується, ні під час поповнення коштів з інших банків.