Українські банки скоротили збиток більш ніж у 2 рази – до 5,154 млрд. грн.

Українські банки в січні-жовтні 2011 року скоротили збиток більш ніж у 2 рази – до 5,154 млрд. грн.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Доходи банків України за 10 місяців 2011 р. порівняно з відповідним періодом 2010 р. збільшилися на 2,8% – до 115,2 млрд. грн. Витрати банків у січні-жовтні ц.р. зменшилися на 1,9% – до 120,4 млрд. грн.

У жовтні ц.р. чистий прибуток банків становив 0,487 млрд. грн., тоді як у вересні ц.р. збиток був на рівні 1,088 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Українська банківська система в 2010 році скоротила збиток майже в 3 рази – до 13,027 млрд. грн.