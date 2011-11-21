Програма співпраці МВФ і України не розв’язала структурних проблем – звіт МВФ

Програма співпраці Міжнародного валютного фонду і України stand by, яка була відкрита в 2008 році, дозволила уникнути більш негативних наслідків кризи для економіки, при цьому структурні проблеми залишилися невирішеними.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому Фондом 18 листопада.

У звіті зазначається, що процес рекапіталізації українських банків відбувався повільніше, ніж це передбачала програма співпраці з МВФ. При цьому у Фонду є питання до прозорості процесу рекапіталізації.

В цілому експерти МВФ відзначають, що все ще існує необхідність у зміцненні банківського регулювання, оскільки проблеми сектора не були повністю розв’язані, при цьому НБУ в питанні курсоутворення повернувся до докризової практики. Крім цього, недореформованість енергетичного сектора України чинить значний тиск на державні фінанси.

Водночас експерти МВФ відзначають, що реалізація програми співпраці дозволила досягти стабільності в банківському секторі, провести корекцію поточного рахунку платіжного балансу, а крім того, не допустити суверенного дефолта і нарощування заборгованості за соцвиплатами.

Довідка УНІАН. У листопаді 2008 року МВФ ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. У 2008-2009 роках Україна одержала три транші кредиту на загальну суму 12 млрд. дол. Четвертий транш у розмірі 3,8 млрд. дол. Україна розраховувала одержати в листопаді 2009 року, проте через проведення президентських виборів кошти виділено не було.

У липні 2010 року була прийнята нова Програма співпраці України і МВФ, що передбачає виділення Україні кредиту на майже 16 млрд. дол. Термін дії програми - 2,5 року. Гроші залучаються під ставку 3,5% річних.

Відразу після схвалення програми співпраці Україна одержала перший транш цього кредиту МВФ у розмірі 1,89 млрд. дол.

22 грудня 2010 року було виділено другий транш кредиту stand-by у розмірі 1 млрд. SDR, що становить 1,5 млрд. дол.

Чергова місія Міжнародного валютного фонду перебувала в Україні з 25 жовтня по 3 листопада 2011 р.

Як йдеться в заяві постійного представника МВФ в Україні Макса АЛЬЄРА, «було забезпечено прогрес в обговоренні заходів економічної політики, необхідних для завершення другого перегляду програми в рамках угоди про «стенд-бай». «Ми вирішили взяти паузу, щоб дати можливість виконати певну додаткову роботу з опрацювання технічних питань. Очікується, що дискусії з питань економічної політики буде відновлено найближчим часом», - відзначив представник Фонду.

У свою чергу, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив, що Україна і МВФ почнуть перегляд програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією. «Ми домовилися про те, що після завершення переговорів з Росією, зокрема щодо ціни на газ, інших умов, ми починаємо щільну роботу з місією Міжнародного валютного фонду з коригування нашої програми співпраці на 2012 рік», - сказав М.АЗАРОВ.