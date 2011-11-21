Залишок коштів на коррахунках банків скоротився на 33%

Залишок коштів на кореспондентських і транзитних рахунках комерційних банків у Національному банку України 18 листопада скоротився на 33% і на початок дня 21 листопада склав 9,889 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацбанку.

Згідно з наданою інформацією, в порівнянні з початком місяця обсяг коштів на коррахунках скоротився на 38%, або на 6,061 млрд. грн.