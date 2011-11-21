Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9920-8,0005 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0095/8,0135, до 12:00 ціни впали 7,9995/8,0035. До закриття торгів цінові рівні досягли мінімуму 7,9920/8,0005 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився 0,2579/83, до 12:00 ціни знизилися 0,2573/77. До закриття торгів ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,0785 (+0,2380).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3430/1,3535. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7870/10,7940, до 12:00 ціни пішли вниз 10,7565/10,7660. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,7510/10,7665.