Підприємців перевірятимуть за ступенем ризику

В Україні планують затвердити критерії оцінки ступеня ризику від здійснення підприємницької діяльності.

Відповідний проект постанови Кабінету міністрів завізував урядовий уповноважений з питань дерегуляції господарської діяльності Михайло БРОДСЬКИЙ, повідомляється на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, суб`єкти господарювання будуть поділені на різні категорії залежно від ступеня ризику - високого, середнього і незначного. Періодичність перевірок планується скоротити в 4 рази порівняно з вимогами, які були затверджені головним санітарним лікарем.

Передбачено, що планові заходи державного контролю за діяльністю підприємств з високим ступенем ризику проводитимуть не частіше як один раз на рік, із середнім ступенем ризику - не частіше одного разу на два роки, а з незначним ступенем ризику - не частіше одного разу на три роки.

Нині СЕС проводить перевірки на основі постанови головного санітарного лікаря: з періодичністю один раз на три місяці - для суб`єктів з високим ступенем ризику, двічі на рік - із середнім, раз на рік - з незначним ступенем ризику.