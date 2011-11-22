Сьогодні в Україні з візитом перебуватиме Президент Литви

Сьогодні Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Литовської Республіки Далею ГРІБАУСКАЙТЕ під час її робочого візиту в Україну.

Як повідомляє прес-служба Президента, за словами глави Адміністрації Президента України Сергія ЛЬОВОЧКІНА, у рамках візиту відбудеться п’яте засідання Ради президентів України і Литви.

Під час переговорів на найвищому рівні пріоритетну увагу буде приділено темі європейської інтеграції України, зокрема Угоді про асоціацію Україна – ЄС.

Також на порядку денному – питання активізації торговельно-економічної взаємодії, співпраці у сферах транспорту, сільського господарства, енергетики, поглиблення культурно-гуманітарних зв’язків між Україною і Литвою, зазначив С.ЛЬОВОЧКІН.

За його словами, передбачається підписання низки двосторонніх документів. Серед них – Меморандум про взаєморозуміння у транспортній сфері і Програма співробітництва у галузі науки і технологій на 2011 – 2015 роки.

Окрім того, заплановано проведення українсько-литовського бізнес-форуму.