Долар на міжбанку впав нижче 8 грн.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9770/7,9880 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2573/78, котирування по євро-гривні пішли донизу – 10,7850/10,8015. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3526/28 (понеділок - 1,3464/66).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.