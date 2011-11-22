Експерт: ріст невизначеності у Європі негативно впливає на високодохідні валюти

Збільшена невизначеність у Європі і цілком логічне зниження інтересу до ризикових активів негативно позначаються на високодоходних валютах.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН начальник відділу арбітражних операцій "Брокбізнесбанку" Владислав СТЕЛЬМАХ.

За його словами, "поки що ні Китай, ні Японія не квапляться підключати свої державні інвестиційні фонди на купівлю бондів". Долар минулого тижня досяг максимальних від середини жовтня значень. Американська валюта активно зміцнювалася, отримуючи підтримку завдяки різкому падінню індексу S&P.

Як зазначив В. СТЕЛЬМАХ, "відновлення євро на початку минулого тижня було викликане змінами у політичній ситуації: Італія і Греція змінили лідерів, перейшовши на режими Лукаша ПАПАДЕМОСА і Маріо МОНТІ". Минулої середи М.МОНТІ офіційно оголосили прем'єр-міністром Італії, а тимчасовий грецький уряд на чолі з Л.ПАПАДЕМОСОМ отримав найважливіший для нього вотум довіри. Незначну підтримку євровалюта також отримала після появи повідомлень про те, що Трійка, яка складається з представників Єврокомісії, ЄЦБ і МВФ, завершила другу квартальну інспекцію в Португалії, винісши вердикт, що "в цілому економічна програма країни узяла хороший старт, проте її успіх залежить від послідовної реалізації структурних реформ".

Схоже, вважає експерт, що "зараз ми переходимо у фазу реалізації програм заходів жорсткої економії в різних куточках світу, включаючи єврозону, США, Великобританію і Японію". Чарльз ЕВАНС, який має право голосу у Федеральному комітеті з відкритих ринків, заявив про необхідність збільшення акомодації монетарної політики на тлі стриманої інфляції і високого безробіття. Керівник же ФРБ Сент-Луіса Джеймс БУЛЛАРД відкрито висловив свою незгоду з колегою, котрий виступив трохи раніше, заявивши, що для того, щоб Комітет запустив додаткові заходи акомодації економіка повинна дуже сильно збитися з прогнозованого на цей момент шляху. Зокрема, припустив він, ФРС може відновити заходи за поданням ліквідності, якщо криза в Європі посилиться.

За словами В. СТЕЛЬМАХА, "ринки не кращим чином відреагували на коментарі нового глави ЄЦБ Маріо ДРАГІ, який означив збільшення чинників ризику для європейської економіки. Зокрема, він підкреслив посилення проблем із залученням фінансування на ринках капіталу, а також швидке зникнення запасів активів, які можуть бути надані в якості забезпечення. Коментуючи монетарну політику, він залишився вірний загальній політиці ЦБ, у рамках якої цінова стабільність ставиться над усе.

Експерт нагадав, що до 16 листопада спреди по бондах розширилися до рекордних максимумів, вказуючи на те, що кредитні ринки єврозони продовжують залишатися у стресі. Повідомлення про те, що італійські, іспанські і португальські бонди знайшли покупця в особі ЄЦБ, ослабили занепокоєння трейдерів, що допомогло парі євро/долар повернутися вище 1.3500. Прибутковість по італійських облігаціях пішла нижче позначки 7%, підтримавши позитивні настрої на ринку. Проте, представники центробанку продовжують дотримуватися "загальної лінії партії" - ЄЦБ не може надавати підтримку кредитним ринкам єврозони.

Як підкреслив В. СТЕЛЬМАХ, "поки між Німеччиною і Францією є розбіжності з приводу ролі ЄЦБ і його балансів, а також чим довше ми залишатимемося в цій невизначеності, тим істотніше збільшуватиметься ризик рецесії в єврозоні і економічного спаду у рамках світової економіки". Однією з найбільш значимих подій майбутніх тижнів стане саміт лідерів ЄС, який відбудеться 9 грудня. Мета зустрічі - внесення змін до Договору і подальша емісія євробондів або нестирилізована купівля бондів ("квазі-кількісне" пом'якшення). Попри те, що Німеччина не горить особливим бажанням, щоб ЄЦБ вирішував фінансові проблеми регіону, схоже, це два найбільш ймовірних варіанти, які залишилися у європейської влади для стабілізації ринку облігацій, вважає експерт.