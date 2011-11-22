Росія отримала гірші умови членства у СОТ, ніж Україна, – російський експерт

Москва. Росія отримала гірші умови членства у СОТ, ніж Україна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав член робочої групи з технологічної модернізації сільського господарства і сільськогосподарського машинобудування при уряді Росії Євгеній КОРЧЕВОЙ.

«За нашою оцінкою, Росія одержала умови набагато гірші, ніж одержали у СОТ Китай, Україна та багато інших країн. Ми, вступаючи до СОТ, беремо на себе зобов`язання, а натомість не одержуємо нічого», - сказав він.

Є.КОРЧЕВОЙ відзначив, що коли Україна вступала до СОТ, було ухвалене рішення про зниження ввізних мит, але, наприклад, з боку ЄС українська сторона виторгувала квоту на ввезення зерна.

«Росія таку квоту має в розмірі нуль. Україна поставила умовою свого вступу до СОТ таку квоту», - відзначив він.

За його словами, у результаті вступу Росії до СОТ завдана істотної шкоди несировинному сектору російської економіки.

«Усі, хто займається реальним виробництвом, – всі постраждають», - сказав він, і додав, що це призведе до скорочення робочих місць, відпливу капіталу, скороченню інвестицій і, як наслідок, - відпливу населення з країни.

У свою чергу, директор Інформаційного бюро з приєднання Росії до СОТ Олексій ПОРТАНСЬКИЙ відзначив, що зараз можна тільки говорити про можливі наслідки вступу РФ до СОТ, оскільки за всю історію їх ніхто точно не зміг прорахувати.

Він вважає, що Росія одержала вигідні умови членства.

Зокрема, за його словами, жодна галузь не має постраждати після вступу країни до СОТ, хоча ризики можуть бути на рівні окремих підприємств.

«І в уряді, і в сільському господарстві середнє зниження ставки імпортного митного збору під час перехідного періоду становитиме 3-4%», - сказав він.

За його словами, одразу після вступу РФ до СОТ 90% ставок імпортних мит залишаться незмінними і буде перехідний період.

О.ПОРТАНСЬКИЙ також не погодився з думкою, що умови вступу РФ до СОТ гірші, ніж у України.

За його словами, про це свідчить бажання уряду України переглянути умови свого членства у СОТ, особливо для сільського господарства.

«Ця процедура надзвичайно складна, і я не пам`ятаю, щоб її комусь вдавалося реалізувати», - відзначив він.