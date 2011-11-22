Міжбанк: закриття торгів - 7,9850/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 7,9770/7,9880, на 12:00 ціни зросли 7,9870/7,9935. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях: 7,9850/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2573/78, на час закриття торгів ціни підвищилися 0,2576/80. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,0110 (-0,0675).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3470/1,3570. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,7850/10,8015, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,8005/10,8130. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,8145/10,8320.