У білоруській економіці не повториться шокова терапія 90-х років – Лукашенко

Мінськ. Президент Республіки Білорусь Олександр ЛУКАШЕНКО виступає проти повторення економічної «шокової терапії» 90-х років.

Як повідомляє прес-служба Президента Білорусі, про це він заявив 22 листопада на нараді щодо проектів прогнозу бюджету і основних напрямів грошово-кредитної політики на 2012 рік, передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь.

«Пропонувати ту шокову терапію, яку ще в 90-ті роки всі ми проходили, і на чому обпеклися тоді і ми, і наші сусіди, сьогодні не дозволено. Якщо тоді якоюсь мірою таку політику можна було пробачити, тому що перебували під впливом різного роду західних фондів і експертів, довірилися їм, не розуміючи її реальних наслідків, то зараз не можна наступати на ті самі граблі», - заявив Президент Білорусі.

За словами О.ЛУКАШЕНКА, сьогодні «навіть на Заході шукають шляхів, як приборкати стихії ринку, не зупиняються перед націоналізацією, повсюдним посиленням державного контролю і управління соціально-економічними процесами».

«Наші економічні можливості і сучасні умови не дозволяють допускати непродуманих експериментів, які негативно позначаться на добробуті народу. Не можна забувати, що економіка не замикається лише на бізнесі і не захищає інтереси тільки комерсантів. Розумне управління економікою – це дотримання балансу інтересів усіх верств населення», - підкреслив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО відзначив, що необхідна продуманість в ухваленні рішень на державному рівні, врахування усіх наслідків як для економіки в цілому, так і для кожної людини окремо.

«Всі мають бачити, що політика нашої держави служила і слугуватиме людям. Від цього принципу нікому не дано відійти», - заявив він.

Президент Білорусі також нагадав про розмову, яка відбулася на недавній нараді з питань розпорядження державним майном (це сталося 10 листопада і на ній Президент Білорусі розкритикував роботу уряду – УНІАН).

«Мене серйозно непокоїть те, що уряд дуже захопився ринковими реформами і намагається, думаю, через нерозуміння змінювати політику і програмні установки, які були прийняті на четвертих Всебілоруських народних зборах», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Сьогодні, за його словами, потрібний глибокий аналіз ситуації, що склалася, для того, щоб будувати плани «не на піску, а на реальному ґрунті».

«На жаль, навіть поверхове ознайомлення із статистикою свідчить, що прогноз цього року не буде виконано. І по промисловості, сільському господарству, будівництву житла, і по модернізації є маса проблем. І що найтривожніше – погіршився добробут людей, по яких боляче вдарила інфляція. Відкинувши практику регулювання цін та інших економічних процесів, що склалася, ми одержали негативні результати і серйозні проблеми, для розв’язання яких тепер треба витрачати додаткові зусилля і кошти», - відзначив Президент Білорусі.

Звертаючись до учасників наради, О.ЛУКАШЕНКО підкреслив, що замість того, щоб нарікати на уряд, всі присутні мають стати поруч з урядом і взяти на себе частку тієї критики, яка була йому адресована.

«У нас уряд не є якимсь відособленим органом, який проводить ту політику, яка йому надумається. Всі ми причетні до тієї політики, яка проводилася і проводиться», - сказав він.

При цьому О.ЛУКАШЕНКО відзначив, що політика проводилася правильна, і в цьому ключі проводитиметься.

«Усі основні критерії цієї політики, основні її напрями нами не просто визначено – вони вистраждані. Відходити від цієї політики нікому не дозволено. Це рамки, в яких ми діятимемо завтра, діємо сьогодні і діяли вчора», - підкреслив білоруський Президент.

О.ЛУКАШЕНКО також відзначив, що не сприяє виконанню прогнозу на поточний рік і ситуація, що склалася, у банківській сфері.

«Особливо це стосується вартості кредитних ресурсів. Замість енергійних заходів уряду з ефективної мобілізації ресурсів і сил на подолання негативних явищ я бачу лише дискусії і просторові міркування про переваги ліберальної моделі розвитку, покладання надії на радикальні реформи», - сказав Президент Білорусі.

«І вже зовсім неприємно дивує той різнобій у діях і ті вкидання в пресу різних страшилок, якими вони самі себе лякають. Було б ще півбіди, якби це негативним чином не позначалося на стані суспільства. Попереджаю усіх: перш ніж щось говорити, думайте. Не забувайте про політичні аспекти економічних дій і заяв. Ми з вами не бабці на призьбі, а державні службовці, люди, відповідальні за свої слова», - заявив Президент Білорусі.