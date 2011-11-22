Україна запланувала на грудень безвізовий режим з Туреччиною і переговори щодо ЗВТ

Стамбул. Україна розраховує підписати договір про безвізовий режим із Туреччиною в ході першого засідання українсько-турецької президентської ради, яке відбудеться наприкінці грудня 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині Сергій КОРСУНСЬКИЙ у ході роуд-шоу Національних проектів України в Туреччині сьогодні в Стамбулі.

«Я думаю, ми підпишемо, буде скасовано короткострокові візи. Виходячи з потоку туристів, це дуже вигідно для нас. Проте довгострокові візи, приміром, робочі, діятимуть і далі», - сказав дипломат.

Також Україна і Туреччина планують у грудні цього року провести перший раунд переговорів про створення зони вільної торгівлі.

«Раніше вже відбулися чотири неофіційні консультації. В грудні, я сподіваюся, відбудеться перший офіційний раунд переговорів», - сказав він.

На думку С.КОРСУНСЬКОГО, переговорний процес може зайняти 1-2 роки. «Деякі види товарів потребуватимуть особливого підходу. Зокрема, сільськогосподарська продукція, метал, добрива», - зазначив дипломат.

Як повідомлялося, під час першого засідання українсько-турецької президентської ради Україна і Туреччина мають намір підписати десять міждержавних угод. Зокрема, планується лібералізувати правила автомобільного сполучення, вдосконалити правила авіасполучення, підписати договір про взаємне визнання дипломів, активізувати співробітництво у сфері культури.

За підсумками 9 місяців 2011 р. товарооборот між Україною і Туреччиною становив близько 4 млрд. дол., причому позитивне сальдо для України зросло до 1,7 млрд. дол.

За прогнозами С.КОРСУНСЬКОГО, за підсумками 2011 р. товарооборот між країнами перевищить 5 млрд. дол. проти 4 млрд. дол. у 2010 р.