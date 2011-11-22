Підприємницький Майдан не повториться, вважає експерт

Керівник Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає, що сьогодні немає умов для повторення підприємницького Майдану.

Таку думку він висловив у коментарі кореспонденту УНІАН.

За його словами, сьогодні більшість проблемних питань, що виникли у підприємців при ухваленні минулого року Податкового кодексу, неактуальні. Зараз вони не є підставою для вираження масового невдоволення представниками бізнесу, вважає експерт. «Останні внесені зміни до кодексу зняли ті проблеми, які виникли, або були навесні. Частина їх, звичайно, залишається, але тут уже питання тактики захисту інтересів», - підкреслив В.ФЕСЕНКО.

Крім того, політолог зазначає, що зараз для виникнення нового підприємницького Майдану немає такого загального подразника, яким був Податковий кодекс. Інтереси різних категорій малого й середнього бізнесу суттєво розрізняються між собою, а також простежується спроба певних діячів політизувати акції протесту, додав він.

«Податковий Майдан минулого року дійсно був унікальний тим, що більшість підприємницьких організацій малого бізнесу об`єдналися. Зараз треба оцінювати, хто саме проводить такі акції, чи це об`єднання підприємницьких організацій, і лише тоді можна оцінювати їх масштаб, вплив, резонанс», - зазначає В.ФЕСЕНКО.

За його словами, сьогодні в суспільстві існує напруженість у соціально-економічних питаннях, проте відчувається бажання перевести її в політичну площину. «...Але абсолютна більшість населення не хочуть, пробачте за такий каламбур, напружуватися заради політики», - резюмував політолог.