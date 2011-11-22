Кількість адміністративних послуг відрегулюють законом - Янукович

Кількість адміністративних послуг найближчим часом буде відрегульована законом.

Як повідомляє прес-служба Президента, про це заявив глава Української держави Віктор ЯНУКОВИЧ під час українсько-литовського бізнес-форуму.

За його словами, у рамках реалізації адмінреформи та дерегуляції економіки в Україні вже ліквідовано близько 12 тисяч підприємств, які надавали не передбачені національним законодавством адміністративні послуги.

«Кількість адмінпослуг найближчим часом буде відрегульовано, вони будуть визначені законом», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ і висловив переконання, таким чином буде покладено край практиці, коли те чи інше відомство «вигадувало» певні платні обов’язкові адміністративні послуги.

Він також зазначив, що в рамках адмінреформи відбувається скорочення кількості чиновників.

«Важко розстаються чиновники зі старою системою – і ми це прекрасно розуміємо», - додав В.ЯНУКОВИЧ.