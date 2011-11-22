Автоматичне відшкодування ПДВ вже отримують близько 70% підприємств-експортерів - Янукович

Автоматичне відшкодування ПДВ в Україні вже отримують близько 70% підприємств-експортерів, наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ під час українсько-литовського бізнес-форуму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, він сказав: «Близько 70% підприємств-експортерів працюють у режимі автоматичного повернення ПДВ. Ми збільшуємо кількість таких підприємств».

В.ЯНУКОВИЧ нагадав про наявність чітких критеріїв, що дозволяють підприємствам отримувати відшкодування цього податку автоматично.

«Ми працюємо над дерегуляцією різних процесів у державі. Це процес болючий, тому що пов’язаний з корупцією. Однак цей процес триває», - підкреслив він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, влада докладає усіх зусиль для скорочення кількості регуляторних актів.