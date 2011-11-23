МВФ буде більш оперативно надавати кредити країнам зі стійкою фінансовою політикою
09:15, 23 листопада 2011Фінанси
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Міжнародний валютний фонд оголосив про внесення змін до своєї політики, що дозволить країнам, які зіткнулися з короткостроковими фінансовими проблемами, одержувати кредит більш оперативно.
Згідно із заявою МВФ, подібні інструменти запозичення надаватимуться державам, що мають хорошу історію проведення, передає Бі-Бі-Сі.
Зараз йдуть розмови про те, що подібна політика може бути спрямована на протидію кризі єврозони, проте, МВФ при цьому не володіє ресурсами, щоб вирішити цю проблему самотужки.
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