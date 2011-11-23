Перерахування податків до загального фонду держбюджету зросли в 1,6 разу

За оперативними даними, податківці у січні-жовтні 2011 року перерахували в загальний фонд державного бюджету 148,2 млрд. грн. податків і зборів, що в 1,6 разу, або на 53,4 млрд. грн., більше, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), такі дані озвучив голова відомства Олександр КЛИМЕНКО.

"Збір платежів у цьому році перевищує торішні показники на 53,4 млрд. грн., або в 1,6 разу. Податку на прибуток надійшло 41,4 млрд. грн., рентних платежів - 13,1 млрд. грн., ПДВ зібрано 63,2 млрд. грн.", - зазначив він.

За 10 місяців цього року державний бюджет додатково отримав 3,8 млрд. грн.

Бюджетний розпис Міністерства фінансів зі збору платежів до загального фонду державного бюджету виконано на 102,7%.

До зведеного бюджету в січні-жовтні перераховано 213,5 млрд. грн. платежів, які контролюються податковими органами. Приріст до аналогічного показника в минулому році склав 53,5 млрд. грн. До державного бюджету перераховано 153,7 млрд. грн. (додатково до бюджету надійшло 48,8 млрд. грн.), до місцевих бюджетів - 59,8 млрд. грн. (+4,7 млрд. грн.).