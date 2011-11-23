Ріст ВВП Білорусі у 2012 р. прогнозують на рівні 105-105,5% - Лукашенко

Мінськ. Ріст валового внутрішнього продукту (ВВП) Білорусі у 2012 році прогнозують на рівні 105-105,5%, інфляція сповільниться до 19-22%.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, такі дані оприлюднили керівники уряду і Національного банку Білорусі 22 листопада на нараді щодо проектів прогнозу соціально-економічного розвитку країни, бюджету і основних напрямів грошово-кредитної політики на 2012 рік, повідомляє прес-служба президента.

Олександр ЛУКАШЕНКО підкреслив, що за основу беруться проекти документів, надані прем'єр-міністром Білорусі, з ВВП у 105-105,5%.

Президент РБ звернув увагу на питання імпортозаміщення, підкресливши, що слід значно збільшувати вітчизняну складову в продукції.

"Якщо ми даватимемо такий ВВП за такої розхлябаності, розпущеності щодо імпортозаміщення, звичайно, у нас будуть проблеми з валютою", - зазначив він.

О.ЛУКАШЕНКО також заявив, що наступного року "усі повинні працювати напружено».

"Усі повинні працювати напружено, а не створювати собі хороші умови. Нічого, якщо навіть доведеться десь підчиститися у прибутку, у рентабельності. І у збиток бути не повинно. Але і за рахунок народу ми не можемо жити, напружуючи їх до межі", - підкреслив президент.

І додав: "Ми не давимо бізнес. Але потрібно мати на увазі, якщо важко - то усім важко, якщо добре - усім добре", - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Довідка УНІАН. За даними білоруського уряду, за 9 місяців поточного року економікою отримано 33,5 млрд. валютної виручки, яка дозволила забезпечити країну імпортом і розраховуватися з боргами. Водночас, у 2012 році Білорусь прагнутиме забезпечити ріст експорту на 10,6%. Планується, що експортна виручка з продукції промисловості складе 7,5 млрд. доларів.

Що стосується сільського господарства, то на 2012 рік темп росту валової і доданої вартості планується на рівні 104,2%, зниження матеріаломісткості на 0,5%.

Стримування інфляції у межах 19-22% за рік планується забезпечити за рахунок жорсткої грошово-кредитної політики і підтримки стабільного курсу валюти. Уряд при цьому обіцяє, що в 2012 році виростуть і реальні прибутки громадян.