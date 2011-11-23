Торги доларом на міжбанку відкрилися котируваннями 7,9950/8,0010 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися ростом котирувань - 7,9950/8,0010 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2559/0,2563, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7580/10,7675. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3526/1,3528 (вівторок - 1,3526/1,3528).

У вівторок, 22 листопада, Нацбанк на ринок не виходив.