НБУ надав 22 листопада банкам кредити овернайт на 324 млн. грн.

Національний банк України (НБУ) 22 листопада надав банкам рефінансування на 324 млн. грн. Про це повідомляє сайт Нацбанку. Кошти були надані двом банкам під 9,25% річних. Мобілізаційні операції цього дня Нацбанк не провів. Об'єм міжбанківського кредитного ринку склав 3,689 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка склала 32%, у т.ч., за кредитами овернайт - 31%. Як повідомлялося, об'єм мобілізаційних операцій, проведених Нацбанком за січень-жовтень 2011 року, склав 161,2 млрд. грн., об'єм рефінансування - 10,2 млрд. грн.

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