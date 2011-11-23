НБУ надав 22 листопада банкам кредити овернайт на 324 млн. грн.
11:50, 23 листопада 2011Фінанси
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Національний банк України (НБУ) 22 листопада надав банкам рефінансування на 324 млн. грн.
Про це повідомляє сайт Нацбанку.
Кошти були надані двом банкам під 9,25% річних.
Мобілізаційні операції цього дня Нацбанк не провів.
Об'єм міжбанківського кредитного ринку склав 3,689 млрд. грн., при цьому середньозважена процентна ставка склала 32%, у т.ч., за кредитами овернайт - 31%.
Як повідомлялося, об'єм мобілізаційних операцій, проведених Нацбанком за січень-жовтень 2011 року, склав 161,2 млрд. грн., об'єм рефінансування - 10,2 млрд. грн.
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