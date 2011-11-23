У Білорусі інфляція на 2012 рік запланована на рівні 19-22%

Мінськ. Уряд Білорусі розраховує стримати інфляцію у 2012 році в межах 19-22%.

Як повідомили власному кореспондентові УНІАН в прес-службі президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА, такий показник закладається в проекти прогнозу соціально-економічного розвитку країни, бюджету і основних напрямів грошово-кредитної політики на 2012 рік, які розглядали учора на нараді у Президента.

За словами прем'єр-міністра Білорусі Михайла МЯСНИКОВИЧА, стримування інфляції в межах 19-22% за рік планується вирішувати за рахунок жорсткої грошово-кредитної політики і підтримки стабільного курсу валюти

"Монетарні методи і внутрішній контроль над ціноутворенням будуть пріоритетними в ручному управлінні економікою країни у 2012 році", підкреслив прем'єр-міністр Білорусі.

За словами М.МЯСНИКОВИЧА, прогнози соціально-економічного розвитку Білорусі, бюджету і основних напрямів грошово-кредитної політики розроблялися, маючи головною метою забезпечити послідовний і збалансований розвиток економіки країни, її секторів з урахуванням початку стабілізації валютного ринку.

У документах пропонується дещо скоротити витрати на кінцеве споживання і валове накопичення, за рахунок чого забезпечити ріст чистого експорту.

Як зазначив М.МЯСНИКОВИЧ, покращується економіка на мікрорівні.

"Очікується, що чистий прибуток підприємств в поточному році виросте в номіналі у 2,5 разу", - сказав прем'єр-міністр Білорусі.

На думку уряду, кошти підприємств слід ефективніше використовувати на інноваційний і інвестиційний розвиток. У 2012 році пропонується основні інвестиції скеровувати у технологію, машини і устаткування.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі зростання споживчих цін в жовтні склало 8,2%, з початку 2011 року - 88,7%.

Згідно з останніми прогнозами уряду Білорусі, зростання цін за підсумками 2011 року складе 118%.