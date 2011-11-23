Темпи росту сплати податків збільшилися завдяки детінізації економіки — Клименко

Голова Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО вважає, що темпи росту сплати податкових платежів в Україні збільшилися завдяки ефективному процесу детінізації економіки.

Про це він заявив, виступаючи на міжнародній конференції "Оподаткування - сучасний погляд" в Москві, повідомили УНІАН в прес-службі відомства.

За його словами, впровадження нових технологій дозволяє забезпечувати високі показники зборів до бюджету.

Головними новаціями він вважає алгоритм комп'ютерного виявлення суб'єктів тіньової економіки і систему автоматичного відшкодування ПДВ.

"Без людського чинника, за допомогою інформаційно-аналітичних програм, ми бачимо цю "ракову пухлину" економіки... Це дозволяє не збільшувати податковий тягар на реальний сектор - кількість перевірок знизилася на 60%, малий бізнес взагалі не перевіряється", - підкреслив О.КЛИМЕНКО.

Водночас він сказав, що розвиток податкової сфери України ведеться в загальному тренді країн СНД і Європи.