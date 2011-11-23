У ДПСУ можуть створити спецпідрозділ для перевірки операцій з офшорами

Кабінет міністрів України пропонує створити в Державній податковій службі спеціальний підрозділ, який займатиметься перевірками операцій з офшорними зонами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Він нагадав, що сьогодні Кабінет міністрів планує змінити законодавство, яке б дозволило збільшити оподаткування операцій з офшорними зонами.

За його словами, сьогодні у світі налічується близько 100 офшорних зон, а українським законодавством визнані тільки 33. Тому КМУ пропонує збільшити цю кількість ще на 35 і визнати таким чином 68 офшорних зон. За його словами, це дасть можливість перераховувати з операцій з цими офшорними зонами 12% до Пенсійного фонду. На його думку, це дозволить збільшити бюджет майже на 3 млрд. грн.

У цей перелік, за його словами, не буде включена офшорна зона Кіпру, оскільки це країна ЄС і Україна не може застосувати такий підхід до цієї країни. Тому в КМУ готують окреме рішення щодо цієї офшорної зони, що дасть можливість також оподатковувати операції з Кіпром.