Медведєв вніс на ратифікацію у Держдуму договір про Зону вільної торгівлі в СНД

Москва. Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вніс на ратифікацію в Державну думу РФ договір про Зону вільної торгівлі в СНД.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

Д.МЕДВЕДЄВ призначив заступника міністра економічного розвитку РФ Андрія СЛЄПНЬОВА своїм офіційним представником під час розгляду питання про ратифікацію договору палатами Федеральних Зборів.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2011 р. в Санкт-Петербурзі (Росія) прем'єр-міністри країн - членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього впродовж поточного року.