НБУ пропонує скасувати ліцензування зовнішньоекономічних розрахунків у гривні

Національний банк України (НБУ) пропонує скасувати необхідність отримання індивідуальної ліцензії регулятора для здійснення розрахунків в гривні у зовнішньоторговельних операціях.

Відповідна норма є в розробленому НБУ законопроекті, який зареєстрований у Верховній Раді 22 листопада (№2488) і оприлюднений на сайті парламенту. Документом пропонується внести відповідні зміни в Декрет Кабінету міністрів про систему валютного регулювання, який діє з 1993 року.

"Впровадження у законодавство передбачених законопроектом норм дозволить зменшити навантаження на валютний ринок України, сприятиме усуненню валютних ризиків українських експортерів і імпортерів у зовнішньоторговельних операціях шляхом переорієнтації проведення розрахунків за ними у гривні, а також поліпшенню позиції національної валюти на міжнародних ринках" - сказано у пояснювальній записці до законопроекту.

За даними Нацбанку, гривня в зовнішньоекономічних розрахунках за товари і послуги майже не використовується, а її питома вага в січні-серпні 2011 р. склала лише 0,1% від загального об'єму.

"Враховуючи те, що переважна більшість платежів у зовнішньоторговельних операціях здійснюються в іноземній валюті, українські суб'єкти господарювання беруть на себе валютні ризики, що під час кризових явищ на фінансовому ринку може набувати системного характеру і мати значні негативні наслідки для економіки держави в цілому", - сказано у повідомленні.

Нацбанк також зазначає, що потреба розширення можливості використання гривні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України в розрахунках з нерезидентами зумовлена процесом інтеграції країни у світову економіку, а також необхідністю розробки заходів з лібералізації валютних операцій відповідно до міжнародних зобов'язань країни.