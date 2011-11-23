ВО «Вперед!» 1 грудня проведе акцію «Переоблік влади» - страйк на ринках

ВО «Громадянський рух «Вперед!» 1 грудня 2011 року планує провести всеукраїнську акцію протесту «Переоблік влади» за участю підприємців, що працюють на ринках в регіонах України.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив співголова правління ВО «Вперед!» Руслан СЕКЕЛА.

«Акція «Переоблік влади» проходитиме по всій Україні. Наші активісти зараз роздають «агітки», пояснюють людям ситуацію. Це страйк. Суть акції полягає в тому, що з 12:00 1 грудня підприємці закривають свої робочі місця і вішають на робоче місце табличку «Переоблік». Акція запланована по всій Україні», - розповів він.

Р.СЕКЕЛА також озвучив вимоги підприємців: «У першу чергу ми вимагаємо скасування закону № 8521 про спрощену систему оподаткування, вимагаємо відставки Верховної Ради України, як органу, який повністю себе дискредитував, а також Кабінету Міністрів. Це ті вимоги, які у нас від «податкового майдану».

Він також повідомив, що на сьогодні податкові інспекції на місцях вимагають від підприємців з початку 2012 року переходити з фіксованого податку на єдиний. За його словами, перебування на фіксованому податку дозволяє бізнесу платити єдиний внесок тільки за той час, коли підприємець працював. У разі відмови підприємців можуть перевести на загальну систему оподаткування, повідомив Р.СЕКЕЛА.

Як зазначив керівник ГО «Правич» Ігор БУРЛАКА, з набуттям чинності закону про спрощену систему оподаткування, багато підприємців можуть втратити робочі місця та можливість працювати.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності".

Нагадаємо, Верховна Рада 20 жовтня прийняла даний законопроект (реєстр. № 8521).

Законом визначено чотири групи підприємців, які зможуть працювати за спрощеною системою. До першої групи відносяться дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн., які не мають найманих працівників і сплачують від 10 до 100 грн. на місяць податку і займаються торгівлею на ринках та наданням побутових послуг.