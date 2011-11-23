Міжбанк: закриття торгів - 8,0090/8,0130 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9950/8,0010, до 12:00 ціни зросли - 8,0150/8,0220. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0090/8,0130 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2559/0,2563, до 12:00 ціни піднялися до 0,2569/0,2573. На час закриття торгів ціни впали до 0,2558/0,2562.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3001 (+0,2891).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3526/1,3528, а до 15:00 знизилися до 1,3482/1,3484.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,7580/10,7675, до 12:00 ціни пішли вгору - 10,7815/10,7950. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,7275/10,7370.