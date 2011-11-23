Податківці Полтавської області збільшили перерахування до зведеного бюджету в 1,4 разу

Податківці Полтавської області у січні-жовтні 2011 року, порівняно з відповідним періодом 2010 року, в 1,4 разу збільшили перерахування до бюджетів всіх рівнів - до 13,6 мільярда гривень.

Про це УНІАН повідомила начальник управління економічного аналізу ДПА у Полтавській області Олена СЛОНЧАК.

За її даними, до державного бюджету за звітний період акумульовано платежів в сумі більше 11,3 млрд. грн., приріст склав 1,4 разу, або 3,4 млрд. грн.

До загального фонду державного бюджету за січень-жовтень поточного року збір податків склав 9,8 млрд. грн., зростання до торішнього рівня - 1,5 разу. Приріст забезпечено за всіма провідними платежами: податок на прибуток - в 2,6 разу, ПДВ - на 37,3%, акцизний податок з вироблених в Україні товарів - на 8,3%.

До місцевих бюджетів області за підсумками 10 місяців поточного року податковими органами області мобілізовано майже 2,3 млрд. грн., що на 30,4% більше, ніж за 10 місяців 2010 року. Забезпечено приріст надходжень за всіма основними платежами, у тому числі: за податком на доходи фізичних осіб - на 21,6%, платою за землю - на 40%.