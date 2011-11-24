Усі спірні питання України з МС та ЄЕП можна вирішити з дотриманням взаємних інтересів - Азаров

Астана. Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ вважає, що усі спірні питання співпраці України з членами Митного союзу (МС) і Єдиного економічного простору (ЄЕП) можуть бути вирішені з дотриманням інтересів кожної зі сторін.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у спільній заяві після двосторонньої зустрічі з прем'єр-міністром Казахстану Карімом МАСИМОВИМ в Астані.

"Я думаю, за наявності доброї волі - а вона у нас є - ми всі ті спірні питання, усі питання, які вимагають взаємодії, могли б вирішувати в інтересах, передусім, наших країн", - сказав М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що у грудні в Астані під головуванням перших віце-прем'єр-міністрів пройде засідання міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці.