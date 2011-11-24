Столичні податківці через Інтернет виявили продаж приміщення на 8,15 млн. дол. без сплати податків
Столичні податківці через мережу Інтернет виявили факт продажу нежитлового приміщення вартістю 8,15 млн. дол. на початку листопада без належної декларації прибутків і сплати податків.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України в Києві.
За словами голови комісії з проведення реорганізації ДПА в Києві, директора департаменту податкового контролю ДПСУ Ірини НОСАЧОВОЇ, приміщення загальною площею 2900 кв. м, яке було обладнане центральним опалюванням, електро-водопостачанням, автомобільною стоянкою, належало 42-річному киянинові. На запрошення працівників податкового відомства, чоловік прийшов до інспекції і подав декларацію про прибутки. У ній киянин вказав суму від продажу нерухомого майна - майже 66 млн. грн.
"На сьогодні громадянин сплатив до бюджету майже 3,3 млн. грн. податку на прибутки фізичних осіб", - повідомила І.НОСАЧОВА.
У прес-службі відомства також нагадали, що за дорученням голови Держподатслужби Олександра КЛИМЕНКА, на початку листопада 2011 року столичні податківці спільно з Київською міською державною адміністрацією затвердили "дорожню карту" спільних заходів з метою детінізації прибутків громадян, як значного резерву наповнення бюджету столиці.
Згідно з "дорожньою картою", устоличних органах виконавчої влади проводиться обмін інформацією, яка допомагає виявити громадян, які приховують від оподаткування власні прибутки.