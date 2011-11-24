Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 8,0120-8,0180 грн./дол.

Сьогодні в США святкують День Подяки, у зв'язку з цим торги американською валютою можливі тільки розрахунками ТОМ. Так, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися на ТОМ'і тривалим ростом котирувань - 8,0120/8,0180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2548/0,2553, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,7045/10,7145. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3364/1,3366 (середа - 1,3526/1,3528).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.