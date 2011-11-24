Голова НБУ: банкіри лукавлять, заявляючи про недостатню ліквідність

На думку голови Національного банку України Сергій АРБУЗОВА, банкіри лукавлять, коли пояснюють зниження об'ємів кредитування політикою Нацбанку, спрямованою на боротьбу з інфляцією.

"Банки лукавлять. Я з усією упевненістю хочу вам сказати, що їх платоспроможності нічого не загрожує. Ми постійно контролюємо залишки на коррахунках банків, бачимо, яка частина коштів потрібна банкам для виконання своїх зобов'язань і куди діваються вільні кошти", - сказав С. АРБУЗОВ в інтерв'ю газеті "Сьогодні".

За його словами, сьогодні банки витрачають великий об'єм ресурсів на купівлю валюти, бажаючи заробити на очікуваній девальвації гривні.

"Банки використовують будь-які вільні гривневі ресурси для купівлі валюти про запас. Сьогодні ми бачимо авуари (запаси валюти на рахунках банків - УНІАН), об'єми яких підходять до 10 млрд. дол. І це небувала цифра. Усі чекають глибоку девальвацію і хочуть на цьому заробити. Але я хочу сказати, що вони цього не дочекаються", - сказав глава НБУ.

Він зазначив, що ситуація з платіжним балансом дає підстави говорити, що курсу національної валюти як мінімум до кінця року нічого не загрожує. При цьому він підкреслив, що Нацбанк буде і надалі проводити політику, спрямовану на боротьбу із спекуляціями на валютному ринку.

"Платіжний баланс досить позитивний, його середньомісячний профіцит складає близько 100 млн. дол. Тому я думаю, що до кінця року курсу нічого не загрожує. Банки це зрозуміли, тому свої девальваційні очікування перенесли на 1-й квартал 2012 року. Думаю, що їх теж чекатиме сюрприз - НБУ має в розпорядженні інструменти, щоб втручатися в ситуацію на валютному ринку і не давати можливості спекулянтам наживатися на населенні", - сказав С.АРБУЗОВ.