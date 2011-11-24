Арбузов: у дискусії з МВФ питання залишилося одне - підвищення тарифів на енергоносії для населення

За словами голови Національного банку України Сергія АРБУЗОВА, у дискусії щодо отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду залишилося одне питання - підвищення тарифів на енергоносії для населення.

"Причина затримки (з виділенням траншу кредиту МВФ - УНІАН) одна - дискусії з МВФ щодо виконання умов меморандуму. НБУ зробив усе, щоб співпраця з Фондом тривала. Питання залишилося одне - підвищення тарифів на енергоносії для населення, але воно - у компетенції уряду. МВФ вважає це питання принциповим, а для України це соціально складна тема, яка до того ж заполітизована", - заявив С. АРБУЗОВ в інтерв'ю газеті "Сьогодні".

При цьому він висловив думку, що у разі перегляду ціни на газ для України, можна буде говорити про компромісні варіанти у вирішенні питання підвищення тарифів на газ для населення, хоча і зазначив, що "це досить жорстка вимога, яку представники МВФ неодноразово озвучували на переговорах".

"На мій погляд, у рамках наступного візиту місії Фонду в Україну, який запланований на грудень, питання буде не в тому, змінив Фонд свою думку щодо необхідності підвищення тарифів чи ні. Швидше за все, підніматимуться питання про стан дефіциту бюджету і платіжного балансу, адже зниження розцінок на газ знизить навантаження на бюджет, платіжний баланс і золотовалютні резерви. Не виключено, що за такого розвитку подій буде знайдений компроміс, який влаштує обидві сторони. Це може бути, наприклад, нова угода, яка в цій ситуації дасть нашій країні можливість підтримати свою платоспроможність за допомогою нового траншу і дати хороший сигнал інвесторам", - вважає С. АРБУЗОВ.

Щодо наслідків припинення співпраці МВФ з Україною, він сказав, що це негативно позначиться на настроях інвесторів, а також ускладнить залучення ресурсів на зовнішніх ринках.

"Швидше за все, нас чекає загострення ситуації з інвесторами. На жаль, вони сьогодні мають проблеми не лише в Україні і не лише з тим, що МВФ не підтверджує виділення чергового траншу. У інвесторів проблеми в єврозоні, і багато великих компаній сьогодні заявляють про припинення постачання ресурсами своїх дочірніх компаній в нашій країні. Швидше за все, для України подорожчають зовнішні запозичення, будуть менш цікавими терміни цих запозичень" - сказав С. АРБУЗОВ.

Як повідомляв УНІАН, у результаті досягнутих на початку листопада домовленостей, Україна і МВФ повернуться до перегляду програми співпраці після завершення газових переговорів з Росією.