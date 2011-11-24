Нацбанк починає випуск інвестиційних монет у середині грудня

Національний банк України планує почати випуск інвестиційних монет у середині грудня.

Про це повідомив голову НБУ Сергій АРБУЗОВ в інтерв'ю газеті "Сьогодні".

"Інвестиційні монети ми плануємо випустити на ринок вже у середині грудня. Ми провели конкурс, днями затвердили дизайн монет. Це будуть золоті і срібні монети вагою 1, 1/2 і 1/4 унції (1 унція - 31,1 р. - УНІАН). Їх можна буде придбати в касах уповноважених банків і використовувати, передусім, для хеджування (страхування - УНІАН) капіталу" - сказав він.

Прибутковість монет формуватиметься, виходячи з росту або падіння вартості золота на світовому ринку.

С. АРБУЗОВ також повідомив, що Нацбанк має намір почати випуск інвестиційних сертифікатів, які також прив'язані до вартості золота, але відрізнятимуться від монет ширшими можливостями.

"Наприклад, фізичні особи зможуть брати під заставу сертифікатів кредити, а банки - враховувати їх при розрахунку резервів і практично день в день отримувати рефінансування НБУ. Окрім цього, ми плануємо встановити по таких сертифікатах невеликий відсоток прибутковості" - повідомив АРБУЗОВ.

Перші розміщення сертифікатів можуть відбутися вже у кінці грудня, при цьому прибутковість такого інструменту може скласти - 8-10% річних.

"Нині ми завершуємо переговори з Мінфіном щодо залучення коштів фізичних осіб. Не виключено, що вже у кінці грудня можуть відбутися перші розміщення" - зазначив С. АРБУЗОВ.