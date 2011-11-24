На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0140/8,0195 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися на ТОМ’і котируваннями 8,0120/8,0180, на 12:00 звузився спред 8,0135/8,0170. На момент закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,0140/8,0195 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2548/0,2553, на 12:00 ціни піднялися до 0,2552/0,2556. На момент закриття торгів ціни знизилися до 0,2549/0,2553. У Росії курс долар-рубль на ТОМ’і знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3873 (-0,0152).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,3340/1,3410.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7045/10,7145, на 12:00 ціни пішли вгору 10,7345/10,7430. На момент закриття торгів цінові показники по EUR/UAH відкотилися до рівня 10,7205/10,7320.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у США святкують День Подяки, у зв`язку з цим торги американською валютою проходили традиційно з пониженою активністю, а всі операції були можливі тільки розрахунками ТОМ.